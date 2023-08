(VIDEO) Retención de motocicleta termina en enfrentamiento con militares en Dajabón

EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN.- La retención del motor a un motoconcho que transportaba un haitiano, la mañana de este miércoles en Dajabón, terminó en un enfrentamiento entre motoconchistas del pueblo y militares apostados en esa zona.

De acuerdo a las declaraciones del motoconcho, que no ha sido identificado, le había hecho un servicio a un haitiano que pasó por la frontera e iba a buscar un envío a Caribe Express, pero que al llegar al lugar, los militares lo abordaron porque supuestamente lo estaban mandando a parar antes de que llevara al extranjero a ese lugar.

«Ellos (los militares) están en una esquina allá arriba, no me hacen parada y después de que llego aquí, ellos me dicen que me estaban haciendo parada», alegó el afectado, quien afirmó que le querían retener su motocicleta sin justificación.

La situación llamó la atención de los compañeros transportistas, quienes se aglomeraron en el lugar, formándose así un intenso forcejeo con los uniformados, los cuales se vieron obligados a usar sus pistolas eléctricas, agresiones físicas y hasta disparos al aire para poder llevarse el motor del lugar.

Transportistas y comunitarios criticaron el suceso y dijeron sentirse «huérfanos de autoridades» .

«Los del Cesfront (Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre) dejan pasar los haitianos a la ciudad, los motoconchos los montan, le quitan los haitianos a los motoconchos y un desastre en el pueblo de Dajabón, estamos huérfanos de autoridades, la gobernadora debió de estar aquí para resolver este problema», reprochó un comunitario, que no ofreció su nombre.

Al final del hecho, se lanzaron piedras y se llevaron el motor y el chofer involucrado.

Relacionado