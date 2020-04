(VIDEO) Residentes en Santo Cerro se oponen pacientes con COVID-19 sean trasladados al lugar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Residentes en la comunidad Santo Cerro, en La Vega, se opusieron este miércoles a que personas contagiadas con COVID-19 sean trasladas a una casa de acogida que perteneciente a la iglesia de la comunidad.

Señalan que la Casa Padre Fantino o Casa de Cursillo, no reúne las condiciones necesarias para la higiene de los enfermos por coronavirus.

“Aquí no hay agua, no hay medicamento, además personas que vivimos aquí somos de alto riesgo y aquí no hay ni un caso del coronavirus”, explicó una residente del lugar.

Indican que las autoridades de la iglesia de la comunidad aseguraron que eran unos guardias que iban habitar el lugar, pero que luego un personal de limpieza les informo que eran pacientes con síntomas de COVID-19, que necesitan aislamiento.

Expresan que en el lugar hasta el momento no existen personas contgiadas, por lo que se mantendrán en pie de lucha para evitar dicha acción.

