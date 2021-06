(VIDEO) Residentes en Los Solares de Yamasá piden construcción de camino vecinal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, YAMASA, MONTE PLATA. -Residentes del sector Los Solares en el distrito municipal Los Botados, de Yamasá, provincia Monte Plata, paralizaron el tránsito este miércoles en demanda de la construcción o rehabilitación de un 1 kilómetro de un camino vecinal.

Los comunitarios explicaron que el camino vecinal, del cual demandan su construcción, está ubicado frente a la finca de un señor identificado como Huáscar Rodríguez, próxima a la entrada de la comunidad de La Lomita.

Denunciaron que las autoridades les han prometido en reiteradas ocasiones arreglar la vía que comunica con la calle principal, entrado por el colmado de Félix Simón con la carretera Ángel María Custodio.

”Ya estamos cansados de falsas promesas, entonces ya el barrio está indignado. El barrio ya está dispuesto que esta lucha no se para hasta que no vengan a resolver, porque mira la situación, la problemática de cómo están los caminos, la Policía no puede transitar para resolver cualquier problema. El 911 no puede transitar para sacar cualquier enfermo”, dijo uno de los manifestantes.

Mientras que otro indicó que ”los caminos de aquí no están aptos para caminar ni a caballos”.

Aseguraron que llevan más de 15 años pidiendo el arreglo del referido camino vecinal.

Advirtieron que de no ser escuchados volverán a protestar el próximo lunes.

Relacionado