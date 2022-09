(VIDEO) Residentes en Las Cayenas de Santiago sienten temor y preocupación por crecida de arroyo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- A causa de las lluvias provocadas por el huracán Fiona, residentes del sector Radio Centro Las Cayenas, en Santiago, dicen sentir gran preocupación y desesperación por la crecida del arroyo.

Uno de esos residentes, José del Carmen Encarnación, aseguró que las autoridades de socorro no han supervisado la zona y aunque la crecida se mantiene en calma, en otras ocasiones las fuertes lluvias derrumbaron su hogar.

“Todavía no nos han dicho nada, estamos aquí, por aquí no ha pasado nadie”, indicó.

La señora Adalgisa resaltó que los moradores no han podido dormir para mantenerse vigilantes de los acontecimientos.

“Claro que sentimos miedo porque la lluvia comenzó anoche y mira cómo va el río, si sigue lloviendo mire cómo va la calle, puede subir hacia arriba y si pasa aquí arriba todas las casas se van a derrumbar”, sostuvo.

Agregó que aunque en su vivienda el agua no ha penetrado, uno de sus vecinos vive junto a la cañada y que en otro momento el agua causó estragos y perdieron todo.

“Ese río si pasa de ahí, nos jodemos todos y además que tenemos niños y por los niños es que nosotros no podemos dormir”, señaló.

Rafael Rodríguez, presidente de la junta de vecinos, destacó su interés en que las autoridades intervengan el arroyo de Gurabo, ya que la obra incluye el sector donde habita.

“Ahora supuestamente el gobierno tiene un plan con el río de Gurabo y nosotros estamos incluidos en ese plan, ojalá sea pronto, ustedes saben que para estas fechas se aproximan tormentas y nosotros vivimos con la vida en un hilito porque estamos en una zona muy vulnerable”, subrayó.

Rodríguez hizo un llamado a que avancen las obras, y construyan viviendas para ellos ser alojados.

“Nosotros queremos que si es cierto que tienen planes con estos arroyos que lo avancen, que nosotros podamos sentir que están trabajando, porque supuestamente tienen planes de hacerlo, pero nosotros solo hemos visto terrenos donde supuestamente van a llevar la gente, entonces tú no puedes hacer un plan donde tú no tienes donde llevar la gente y en Hato del Yaque solo hay un terreno disponible, tú no vas a llevar gente a un terreno vacío, tienes que hacer departamentos si realmente tienes planes de sacar los que tienen sus viviendas, porque tú no puedes quitarle la vivienda a una persona y dejarlo en el aire”, concluyó expresando.-

