(VIDEO) Residentes en La Piedra demandan atención del alcalde de Guerra; aseguran viven en extrema pobreza

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Natali Mejía y Elías Severino, residentes de la comunidad La Piedra, en San Antonio de Guerra, reclamaron este lunes atención del alcalde de ese municipio, César Rojas, porque según indicaron, se encuentran en una situación de pobreza extrema y en total abandono, lo que ha llevado a algunos jóvenes a caer en las drogas.

“Nuestro reclamo es porque La Piedra está en un limbo, ninguno de los síndicos se hacen responsables y nuestra pobreza es extrema, no tenemos calles, ni vehículos de transporte, se nos ha olvidado”, expresó Mejía, quien pertenece a la institución juvenil Jóvenes Podemos.

En cuanto a la problemática de las drogas, Mejía sostuvo que han tratado de atacar esa problemática, e incluso acudieron al Consejo Nacional de Drogas (CND) y se les informó que prontamente tendrán ayuda, no obstante hay otras necesidades que necesitan resolver.

Por su parte, Elías Severino, quien es director ejecutivo de la Fundación Guanin, precisó que el territorio en que hoy se encuentran pertenece al municipio de Guerra, sin embargo, el síndico nunca ha visto por ellos y solo los visitó durante la campaña política.

“Él no recibe llamadas telefónicas ni las comunicaciones que le enviamos, ni por vía de sus amigos. Está totalmente olvidado de La Piedra, por eso le hacemos un llamado a este señor ese abandono nos tiene sumergido en las drogas, los jóvenes no se educan porque no tenemos las facilidades”, aseguró.

Severino dijo que desde la institución que dirige han podido construir un centro médico, una escuela primaria y una guardería, sin embargo, les falta la ayuda del síndico para suplir otras necesidades, y sobre todo, para lidiar con una compañía que supuestamente quema un material que desconocen cerca de la comunidad, lo que les ha causado enfermedades en la piel a algunos comunitarios.

Llamado al Inaipi

También, Severino hizo un llamado al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) para que les preste atención porque los programas CAIPI, que recibe a niños y niñas desde los 45 días de nacidos en jornada completa, y el de Base Familiar y Comunitario, que ofrece acompañamiento a las familias con hijos e hijas menores de cinco años, están en el “limbo”.

“Actualmente 300 y pico de niños y niñas están totalmente en el monte, entonces necesitamos que vayan a ver la situación de los menores”, pidió.

Detalló que estuvieron trabajando con la institución desde el 2017 al 2019, y en el 2020 los programas se cayeron tras el cambio de gobierno.

