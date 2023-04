(VIDEO) Residentes en Dajabón acusan INAPA y dueños de fincas por falta de agua

EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN. – El Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA) ha sido acusado de no responder a la fuerte escasez de agua que se encuentra viviendo el barrio norte en la provincia de Dajabón, según informes de residentes locales. Sólo las personas que tienen bombas reciben un poco de agua en esta comunidad.

Los residentes han manifestado que no hay explicación para la escasez de agua a pesar de la sequía, ya que Dajabón está conectado al acueducto de la línea noroeste y aún así no recibe agua. Además, han recibido información de que el agua de Mao no está llegando a Dajabón, por lo que esperan que las autoridades investiguen el problema.

Explicaron, que la situación no sólo afecta al barrio norte, sino también a la mayoría de los barrios de Dajabón y casi toda la línea noroeste.

Igualmente, han denunciado que cada vez que hay sequía, los dueños de fincas toman el acueducto, que fue garantizado por 20 años, para regar sus fincas, mientras que la gente sufre por falta de agua. Gumersindo Acosta, residente del lugar, ha declarado que este es un problema recurrente en la región.

