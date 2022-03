(VIDEO) Residentes de sector Luz María en SDE paralizan marginal Las Américas en reclamo de obras

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- Residentes en el sector Luz María, ubicada en el km. 14 ½ de la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este, paralizaron el tránsito este miércoles en la marginal de dicha vía, tras realizar una protesta en reclamo de agua potable, construcción de aceras y contenes, asfaltado de calles y más vigilancia policial ante el incremento de la delincuencia.

Portando pancartas y vociferando consignas, los denunciantes también incendiaron neumáticos y arrojaron escombros en la vía, lo que provocó un largo entaponamiento en todo el entorno.

El presidente de la junta de vecinos del sector, Camilo Fortuna, expresó que tomaron la decisión de manifestarse de tal manera, porque ya están cansados de tocar puertas en todas las dependencias responsables de sus demandas.

“Hemos tocado la puerta de la CAASD, pero no nos reciben y cuando nos hablan es cuento y cuento”, expresó Fortuna, antes de agregar que “pensábamos que este no era el método más adecuado, pero no nos han dejado otra alternativa”.

Agregó que si las autoridades no escuchan su llamado tomaran otras acciones más drásticas, para que sus demandas puedan ser tomadas en cuenta.

De su lado, Jeudy Rubio, residente en el sector, hizo un llamado al ministro de Obras Publicas, Deligne Ascención, para que disponga la construcción de las aceras y contenes, así como el asfaltado de las calles.

Recordó que ese sector es sumamente histórico, debido a que allí fue que mataron a los Palmeros durante la era de Joaquín Balaguer en el 1972.

“Este sector Luz María tiene mas de 50 años de fundado y ya otros sectores más jóvenes tienen sus calles y el servicio de agua y nosotros no los tenemos”, se quejó Rubio.

Al lugar de la manifestación se presentó el comandante de la Policía en la zona, el coronel Orlando Báez Severino, quien junto a una comisión de los manifestantes acudió a la CAASD en busca de solucionar el problema del agua.

De inmediato el director de la institución pública en ese municipio, Robinson Pérez, se trasladó al sector afectado y se comprometió darle respuesta en los próximos días a los lugareños, según narró Camilo Fortuna.

