(VIDEO) Residentes de la ribera río Ozama “asustados” por posibles inundaciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Residentes de la ribera del río Ozama manifestaron este jueves su preocupación por las posibles inundaciones que pueden causar las recientes lluvias en el país.

“Aquí lo que estamos es asustados, pensando que si el agua sube nos vamos a ir todos, con todo y río”, expresó Lucía Encarnación al ser preguntada sobre el nivel de agua del afluente.

Según la dama, la tranquilidad se debe a que luego de una obra en el barrio San Rafael, Los Guaduales, se desalojaron a varias personas dejando a su familia y una 100 casa en medio de los trabajos.

“No dejaron en el medio para que nos ahogue y entonces en un hoyo porque rellenaron el río de lado y lado y nosotros en el medio, nosotros no somos gente, para el Gobierno nosotros no somos humanos… Lleno, si usted quiere espere que llueva y suba, que ella (agua del río) sube y baja, pero cuando venga un ciclón o lago no va a subir no bajar nos vamos a ir toda la familia entera con todo y río”, aseguró al referirse a la crecida del río.

Encarnación señaló los desalojos que ocurrieron al lado de su vivienda y dijo que la inquietud por las inundaciones la están viviendo desde el gobierno de Leonel Fernández.

Tras indicar que las autoridades se llevaron todos sus datos para que fueran desalojados, alegó que solo lo hicieron en la parte que necesitaban, ya que tiene 40 años viviendo en la zona y nunca la han desalojado.

“Aquí han desalojado muchas veces y yo aquí en el medio, para el Gobierno yo estoy desalojada y lo que estoy en pasando trabajo, si yo hubiese tenido un sitio o hubiese tenido dinero yo no estuviera aquí, porque yo esperaría la muerte con mi familia aquí, pero como no tengo, el pobre tiene que adaptarse a la vida que Dios le dé”, manifestó un poco acongojada.

La afectada dijo que fue la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) que tomó sus datos personales para desalojo, pero que supuestamente nunca volvieron para llevarlos del lugar.

Encarnación se expresó en esos términos al referirse a los desalojos por los trabajos del primer tramo de la avenida Paseo del Río, en el proyecto Nuevo Domingo Savio, una vía con facilidades deportivas y espacios públicos de recreación, pero sin acceso a vehículos.

Con esto el Gobierno busca mejorar la calidad de vida de las comunidades que se encuentran en la ribera del río Ozama mediante la creación de esta vía de acceso en los sectores Los Guandules y La Ciénaga, que además tiene la intención de desalojar a las personas de los lugares más vulnerable de este sector.

