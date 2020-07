(VIDEO) Residentes a orillas del Ozama temen crecida del río ante paso de “Isaías”

View this post on Instagram

ante paso de ciclón tropical Residentes de la Rivera del Ozama, Santo Domingo Este manifestaron este jueves su temor ante una posible crecida de río por la incidencia del ciclón tropical Isaías. “Ya está de tiempo limpiar las orillas de este río, tienen que desalojarnos”, acotó uno de los residentes. Al tiempo que pidieron a las autoridades ir en su ayuda. #Elnuevodiariord