(VIDEO) Residente explica las razones por ataque a J Balvin tras dedicarle rap

EL NUEVO DIARIO, PUERTO RICO. – El rap en el que René Pérez, Residente, barre el piso con el colombiano J Balvin, al que tilda de “pendejo mentiroso” o “imbécil con tinte de cabello”, sigue generando debate.

Ante tantas reacciones y la polémica que ha desatado la letra de “Session 49”, el boricua explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a componerla. ¿Inquina personal?, ¿celo profesional?, ¿la posición de Balvin ante los Grammy Latino?

Según dijo en entrevista con el comediante puertorriqueño Jorge Molusco Pabón, lo que más la repele es el sentido netamente comercial de todo lo que hace el colombiano.

“Gente que murió haciendo arte y de momento viene a decirte ‘papi, eso no importa, lo que importa es el negocio, y ya’. Obviamente lo estoy haciendo por eso y él resultó ser el modelo ejemplo para decirle a los chamaquitos ‘esto no es lo más importante, pero me importa la gente que se mete en los Grammys’ […] gente que depende de un Grammy para hacer una girita”, sostuvo.

“Entonces este es millonario ya, y que tiene todo este espacio, y se mete acá a intentar boicotearlo, y a boicotear una premiación que para colmo ese año se la dedican a Rubén Blades, gente que escribe, que tiene una obra literaria. Entonces yo ya estaba hasta aquí y empiezo a ver la reacción, la cantidad de artistas, yo digo ‘¡diablos!, este tipo no se debe preocupar por mí, se debe preocupar por todos los que me están mandando mensajes directos que son artistas'”, dijo.

Residente también se refirió a cómo Balvin había utilizado la frase de “vendedor de hot dog” para sacar provecho en redes sociales cuando se enfrentaron el año pasado tras el llamado del colombiano a boicotear los Latin Grammy por su descontento con las nominaciones. En su intercambio, Residente había comparado la música de Balvin con los hot dogs.

“Le llamo y no me contesta. Me llama como a las cinco horas de que la foto se hace viral. Responde ‘no, sí supieras, ahora voy a ser millonario con esto de los carritos de hot dogs y voy a abrir una franquicia’, y yo me quedé así de ‘¡qué diablos!, es verdad el negocio socio’ “, contó.

“Entonces sube el perro, y luego sube una foto con su hijo, ¡que Dios lo bendiga!, pero cómo le está tirando a todo el mundo, yo lo veo mal, ¿entiendes? Es como si yo me meto en un problema y empiezo a subir fotos de Milo. Es como que en una balacera vienes, coges a tu familia y la metes en el medio”, agregó.

Balvin hasta le momento no ha respondido de manera directa al ex Calle 13, pero sí ha lanzado varias ironías en sus redes sociales. “Los problemas se resuelven no devolviendo maldad, un caballero nunca habla aunque sepa la verdad”, dice la letra de una canción que compartió en medio de la polémica.

También se ha mostrado muy enfocado en su madre, quien recientemente salió del hospital tras haber tenido complicaciones derivadas de la Covid-19. “¡Ganamos la guerra!” gritó al entrar al cuarto de hospital de su mamá. “Estas sin son guerras de verdad, las únicas que valen la pena”.