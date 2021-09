(VIDEO) Residente a J Balvin: “Tu música es como si fuera un carrito de hot dog”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El cantante colombiano J Balvin escandalizó las redes, luego de explotar contra los Premios Grammy Latinos al afirmar que “irrespetan” al género urbano y llamó a que los colegas no asistan a la gala que se celebra el próximo 18 de noviembre.

Balvin recibió un comentario del rapero cubano Yotuel Romero, quien está nominado por el rap social “Patria y vida”, quien dijo que la premiación sí valoró a los artistas urbanos.

No obstante, ha sido el rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como “Residente” que para muchos fue letal y lo comparan como un ‘nocaut’; el intérprete de “Adentro” calificó la noche de este miércoles que la música de J Balvin como “comida rápida”.

“Te explico, pa’ que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dog: a mucha gente le puede gustar, casi to’ el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien se va a un restaurante”, señaló Residente en un video colgado en sus redes sociales.

Pide a los urbanos ir

“Pa’ entender por qué estoy perdido José (J Balvin) si los Grammy no nos valoran ¿por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón; C Tangana, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Myke Towers, Yotuel Romero, Bad Bunny…”, expresó.

Siguió hablando: “Tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammy (Latinos). Todo eso sin contar a los demás artistas nominao’s como Camilo, Juan Luis Guerra, Lafourcade… pa colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, que tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana”.

A seguidas fue más tajante en su comentario: “Blades, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente. Yo te creería lo del boicot si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy, ahí tu no pediste boicot, de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy ahora vuelve el boicot”.

“No sé por qué te molesta tanto porque según tu, tú haces historia cada 15 segundos con el Latino Cultural Gang. ¿Y Tego (Calderón), cabrón? alguien a quien todos admiramos, Tego, mi hermano, con quien estuve hablando hace un par de días en casa, un tipo real que escribe todas sus canciones ¡no se ha ganado un Billboard! Cuando ustedes han visto a Tego quejarse o a mí quejarme”, criticó.

“Y no voy a entrar en lo de los Billboard porque no quiero ofender a la gente pero tú y todos los que han ganado Billboard saben de qué se tratan”, dijo.

Compara su música con el hot dog

El remate de sus declaraciones es el motivo de los comentarios la noche de este miércoles, al hacer esta comparación sobre la música del intérprete de “Mi gente”, uno de los artistas con más streaming y premios ganados.

“Es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelín. Y no me malinterpretes José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, pa’ que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dog: a mucha gente le puede gustar, casi to’ el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”.

“Entonces, si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante o también puedes hacer un hot dog bien ‘hijoeputa’, un pan bien cabrón. El punto es José, que si tu no tienes lápiz, le tienes que bajar 20”, concluyó sus declaraciones en el video de 2 minutos y 45 segundos.

En solo dos horas el video sumó más de 650 mil reproducciones y 17,546 comentarios.

El propio Balvin le respondió diciendo que respeta su opinión.

En tanto que el reguetonero boricua Don Omar comentó en el post de Residente lo siguiente: “Entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia”.

La 22° entrega de los premios se llevará a cabo el 18 de noviembre y se realizará de manera presencial en el MGM Grand Garden Arena.

El cantante urbano J Balvin se encuentra nominado a los Latin Grammy 2021 en las categorías Canción del año y Mejor canción urbana por el tema “Agua”.

Relacionado