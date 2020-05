(VIDEO) Rescatan niño de los escombros accidente aéreo en Pakistán

View this post on Instagram

Rescatan niño de los escombros que produjo el accidente aéreo este viernes en Karachi, Pakistán. En el avión viajaban 91 pasajeros y 8 miembros de la tripulación, provenía de Lahore, en el noreste del país, y volaba rumbo al Aeropuerto Internacional Jinnah, de los de mayor tráfico del país. #elnuevodiariord