(VIDEO) Rescatan 36 mujeres y detienen tres hombres por supuesto comercio sexual en apartahotel DN

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras más de ocho horas de allanamiento en un apartahotel de la capital, las autoridades concluyeron el operativo rescatando 36 mujeres que supuestamente, eran víctimas de trata de blancas con fines de comercio sexual.

De acuerdo a informaciones, por el operativo llevado a cabo en el apartahotel Caribe, ubicado en la calle Juan Sánchez Ramírez del Distrito Nacional, fueron apresados tres hombres que iban con los rostros cubiertos para que la prensa no los captara.

El fiscal actuante en dicho operativo, Miguel Crucey, solo atinó a decir ante las preguntas de la prensa, que en su momento la Procuraduría General de la República se va a pronunciar en torno al caso.

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, se realizaron allanamientos simultáneos en Punta Cana, Higüey, Bávaro y el Distrito Nacional, con el propósito de erradicar la trata de mujeres y niñas en el país.

Elizabeh Llauger, propietaria del apartahotel, dijo que desconoce lo que está buscando el Ministerio Público, calificando el allanamiento como “un atropello a una ciudadana trabajadora”.

Asimismo, sostuvo que no tenía conocimiento de todas las mujeres que vivían en el lugar, ya que “depuramos, pero no sabemos qué hacen las personas en la intimidad”.

Precisó que alquilan habitaciones amuebladas a través de la plataforma B&B, pero se renta y “no sabemos a quien llevan o no”.

Negó rotundamente que las mujeres presuntamente víctimas (todas extranjeras venezolanas y colombianas), sean sus clientas.

“Si una persona me alquila no sé a quiénes dejan entrar, por eso no hemos identificado quién pudo tener tantas mujeres aquí”, agregó la señora.

Tras culminar la pesquisa, autoridades del órgano persecutor, agentes de la Policía Nacional y de la Unidad de Operación Especiales (SWAT), se fueron con una caja de pruebas recolectadas en dicho establecimiento.

