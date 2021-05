(VIDEO) Resaltan importancia de empoderar servidores públicos en procesos del Estado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Juan José Disla Ledesma, director general del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), expresó que en la medida en que los servidores públicos se empoderen de los procesos y funciones de las distintas instituciones públicas, defenderán los recursos que deben llegar al Estado dominicano, y se podrá defender los derechos en términos de igualdad de quien le da servicio a la nación.

“Si el ciudadano no conoce control gubernamental, no conoce de presupuesto, si no conoce de Compras y Contrataciones, con su accionar y con su desconocimiento va a lesionar intereses adquiridos por la población”, manifestó.

Disla emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el epidemiólogo José Díaz en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 04:26).

En tal sentido, resaltó como fundamental la labor de la dependencia del Ministerio de Hacienda, el CAPGEFI, para capacitar y actualizar el marco jurídico en el que debe conducirse todo servidor público.

“Si un ciudadano no maneja estos procesos y no entiende que va al Estado a dar un servicio de calidad, de transparencia, de oportunidad, sencillamente irá en contra de los intereses de la ciudadanía”, añadió.

Expresó que el centro que dirige está “empoderado para servir como una especie de mano extendida de la política del actual Gobierno, que lo encabeza un hombre, haciendo alusión al presidente Luis Abinader, que ha dado señales de la intolerancia con la discrecionalidad con que puede manejarse un funcionario”.

También, resaltó que es el momento de que todos los ciudadanos dominicanos se empoderen y comiencen a darle seguimiento a los procesos por los que el país está cruzando, para así evitar que sus derechos le sean violados.

