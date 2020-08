(VIDEO) República Dominicana tiene asegurado el 20 % de la vacuna contra el COVID-19, según el Dr. Marcos Espinal

View this post on Instagram

COVID-19, según el Dr. Marcos Espinal / El Dr. Marcos Espinal, director del Departamento de enfermedades transmisibles y determinantes ambientales de OPS/OMS, informó este miércoles que República Dominicana, tiene garantizada el acceso del 20% de la vacuna contra el COVID-19 para los grupos con prioridad. “Nuestros países en Latinoamérica deben hacer una carta de intención, República Dominicana ya la hizo, para que todos entren el bloque y hay más de 40 países de la región que están inscritos en el COVAX”, expresó el Dr. Espinal. Video: Esta Noche Mariasela (@mariaselaalvarez). Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD