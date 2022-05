(VIDEO) Representantes trabajadoras domésticas reconocen empeño del MT para humanizar empleos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las representantes de las trabajadoras domésticas remuneradas, Ruth Díaz, Cornelia Valdez y Virginia Rodríguez, reconocieron la labor realizada desde el Ministerio de Trabajo para dignificar ese sector y manifestaron que es una lucha que desde hace años se ha ejercido en favor de los derechos de las y los trabajadores más vulnerables en la sociedad dominicana.

La abogada representante de la Federación de Unión de Trabajadoras del Hogar (Unfetral), y de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (Fenamutra), Virginia Rodríguez, agradeció la disposición del ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps García, por su disposición y apoyo a la dignificación de los trabajadores domésticos remunerados de quienes dijo son los más vulnerables con respecto a los riesgos laborales.

“Voy a usar este medio para darle las gracias al ministro de Trabajo, de quien doña Ruth no me deja mentir, se ha casado con la gloria haciendo lo que otro gobierno no había hecho aquí, él ha admitido y apoyado lo que es este tipo de trabajo”, expresó Rodríguez.

De su parte, la presidente de Fenamutra, Ruth Díaz, puntualizó que ahora es que en el país se ha estado hablando de los derechos de ese sector laboral, cuando desde el año 1919 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), abordó el primer convenio a través de una fundación para iniciar el debate del salario digno y las vacaciones como un derecho de las trabajadoras domésticas.

“Nuestra motivación viene porque todas estamos marcadas por ese trabajo de servicio y también por la deuda histórica y social que por tantos años se ha luchado para que se pueda reconocer legalmente ese trabajo a nivel mundial”, manifestó Díaz.

Las representantes fueron entrevistadas por la coach y comunicadora Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 04:00).

En la entrevista, la activista social y secretaria general de Unfetral, Cornelia Valdez, detalló que en el 2011 la OIT adoptó el Convenio 189 que fue rectificado en el país en el año 2013, el cual ofrece protección específica y establece los derechos y principios básicos con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos.

Externó que la representación del sector laboral doméstico se siente confiada en la iniciativa del ministro de Trabajo para dignificar la vida de los trabajadores a través de una resolución que formalizaría el trabajo doméstico y la mejora en las relaciones laborales con un contrato que fijaría el tiempo de la jornada laboral, salarios, vacaciones y la protección a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social a los trabajadores de este sector históricamente olvidados.

“En la sociedad hay mucha discriminación con las mujeres y más con las trabajadoras domésticas, éramos invisibles y esclavas y ahora es que estamos reclamando nuestros derechos y saliendo a flote”, expresó Valdez.

También resaltó que en las familias de clase media que contratan los servicios domésticos existe la preocupación por el aumento en la cantidad del pago a sus empleadas que impondrá el Gobierno y además por los servicios que recibirá el personal desde las entidades que fiscalizan la seguridad social de los empleados.

En ese sentido, la abogada rodríguez aclaró que el Articulo 74 de la Constitución habla del respeto al convenio y a lo que es un tratado que automáticamente cuando es ratificado por un país es una ley igual que cualquier otra y debe ser ejecutada.

“La misma Constitución menciona los derechos inalienables, esto es la exigencia de un derecho al respeto de la salud, al trabajo digno, todos los poderes deben respetarlo”, externó Rodríguez.

Relacionado