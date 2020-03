(VIDEO) Representante OMS/OPS en RD avala medidas del Gobierno ante coronavirus

View this post on Instagram

Alma Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en República Dominicana calificó cómo “acertadas” las medidas tomadas por el Gobierno dominicano ante la presencia del Covid-19. Al tiempo que pidió a la población “poner de su parte”, para evitar contagios. #elnuevodiariord #covid19 #coronavirus