(VIDEO) Reos se amotinan en Valverde por presunto maltrato y hacinamiento

Este jueves reclusos que guardan prisión en la celda de la cárcel preventiva de la Policía Nacional en Valverde se amotinaron alegando supuestos maltratos y hacinamiento de parte de las autoridades. Los reos forcejearon con agentes policiales y lograron salir al patio parte atrás de la sede de la Dirección Regional Noroeste de la Policía. #elnuevodiariord