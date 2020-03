(VIDEO) Renuncia presidente Junta Electoral de SPM tras supuesta presión para culminar conteo de votos

View this post on Instagram

Momentos de tensión se viven en la Junta Electoral de San Pedro de Macorís, luego de la repentina renuncia de su presidente el Dr. Fabio Cristóbal Gil, por supuestas presiones a raíz de los resultados del escrutinio de las elecciones municipales extraordinarias celebradas este domingo y que dan como ganador al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Rafa Ortíz (Rafa PC) frente su más cercana adversaria la candidata de la alianza PLD-PRD, Vilma Torres de Hazim. #elnuevodiariord