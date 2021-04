(VIDEO) Religioso dice excoronel Martínez Lora está involucrado en muerte de esposos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, VILLA ALTAGRACIA. –Un miembro de la iglesia El Nazareno se desahogó este jueves y acusó al excomandante César Martínez Lora de supuestamente encabezar la muerte a tiros de la pareja de esposos pastores en ese municipio.

Ricardo Sánchez dijo ¨también hay reporteros en ese pueblo que trabajan al servicio del excomandante Martínez Lora también, que cuando pasan esos casos de ajusticiamiento de la Policía, nunca ellos lo reportaron a los medios de comunicación¨.

Agregó que se siente indignado por la reciente muerte de la pareja cristiana evangélica.

¨Ayer yo fui a trabajar y yo no podía ver p´alante, yo tuve que poner un chófer que me guiara, porque yo iba tan indignado, decía qué voy a hacer, yo no puedo hacer nada, yo no soy justicia¨, expresó.

Denunció que Martínez Lora ¨es un delincuente, que de donde vino fue del sector Cristo Rey, en la capital, que lo sacaron por delincuente, donde quiera que estaba hacía delincuencia¨.

Aseguró que ha visto el vehículo de la Policía en los puntos de venta de drogas.

¨Si uno va a la Policía a denunciar un punto de droga, ¿y sabes lo que hacen?, ellos les dicen por atrás al punto de droga para que a fusilen a uno, porque aquí los dueños de puntos tienen armas de todas clases, y como pagan su peaje , pueden matar a cualquier ciudadano que denuncie y se queda así¨, dijo Sánchez.

Recalcó que el responsable número uno de la muerte de la pareja es el excomandante Martínez Lora.

¨Ósea que si el presidente está diciendo que son los jóvenes nada más, Martínez Lora es el jefe de ellos, el número uno en ese caso”, expresó.

Aclaró que no está hablando mentira, y aseguró que no es la primera muerte atribuida al excomandante y que la Policía no tiene orden de matar gente, sino de someterla a la justicia.

