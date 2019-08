(VIDEO) Reinician audiencia para conocer recurso contra JCE por prohibición de publicidad en radio y TV

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) reinicia este martes una audiencia para el conocimiento de un recurso de amparo de extrema urgencia sometido por la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA) contra la Junta Central Electoral, por prohibir a los partidos políticos colocar publicidad en radio y televisión. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do