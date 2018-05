(VÍDEO) Pared Pérez anuncia sus aspiraciones presidenciales para elecciones del 2020

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Peréz, anunció este lunes el lanzamiento oficial de su precandidatura a la presidencia de la República para las elecciones del 2020.

“Hoy me dirijo a ustedes, para anunciar mi firme propósito de trabajar incansablemente, como lo he hecho desde todas las posiciones que he ocupado en el PLD y desde el Estado, con la ayuda de Dios, mi familia y de todas y todos los dominicanos… obtener el más alto honor que pueda recibir alguien que ha dedicado su vida al servicio de los demás; el honor de ser en el 2020, el presidente de todas y todos los dominicanos, y así, con el triunfo de un PLD unido y renovado, continuar guiando al país por el progreso y el bienestar”, manifestó Pérez a través de una cadena de radio y televisión.

Valoración de gobiernos del PLD

Durante su discurso Pared Peréz destacó, además, que en los cincos períodos de gobiernos del PLD, primero con el expresidente Leonel Fernández y luego con el actual gobernante Danilo Medina, esta agrupación política ha alcanzado el mayor grado de desarrollo en la historia del país.

“El Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Juan Bosch, ha logrado mejoría y bienestar, sacando de la pobreza y mejorando la vida de centenares de miles de dominicanos, realidad irrefutable, valorada y en muchos casos, emulada por países del área y del resto del mundo”, aseguró.

Crecimiento económico

Al referirse al crecimiento económico indicó que este se ha sostenido en un marco de estabilidad y confianza, que a su juicio ha sido el sustento en la promoción de una gran inversión local y extranjera en todos los aspectos de la vida nacional.

Sin embargo, reconoció que pese a los avances que ha experimentado el país con la “revolución” en materia educativa, en el sector salud con la construcción de hospitales, en el transporte con el metro y teleférico de Santo Domingo, en el sector agropecuario con las Visitas Sorpresa del presidente Medina, que a su entender ha mejorado la calidad de vida de los agricultores, la dignificación de las viviendas, citando los proyectos “La Nueva Barquita”, “Boca de Cachón” y “Ciudad Juan Bosch”, asegura el país aún tiene grandes desafíos.

Asimismo, destacó otros logros como la construcción de nuevas carreteras, el Sistema de Nacional de Emergencias y Seguridad 9-1-1, “de altísimo impacto en la población, el irrefutable ejemplo de transparencia con la emisión del decreto 15-17 para el cumplimiento y control del gasto público, creando el portal de compras y contrataciones del Estado”.

“Y no tengo la menor duda de que sólo el PLD puede seguir enfrentándolos y ganar la batalla contra la pobreza que aún sufren millares de dominicanos”, resaltó Pared Pérez.

