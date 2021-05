(VIDEO) Reina de belleza condena comentarios de José Laluz sobre Miss Universo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La modelo y finalista del Miss República Dominicana Universo 2019, Celinee Santos, calificó de despectivos y fuera de lugar los comentarios realizados por el exdiputado y comunicador, José Laluz, quien manifestó esta semana que para que una mujer llegue a ser Miss Universo tiene que prostituirse.

“Si él piensa eso es su problema, pero yo sí puedo decir por testimonio propio que no es así, porque yo he tenido que trabajar y prepararme para eso, a mí nadie me dijo toma este título, ten esta corona, no, yo he tenido que trabajar”, añadió.

Santos emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la comunicadora Paloma de la Rosa en el programa “Novedades”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 30:37).

Consideró que el comentario de Laluz estuvo fuera de lugar y que en vez de expresarse como lo hizo, lo que tuvo que haber hecho “es apoyar y engrandecer a nuestra reina” Kimberly Jiménez, quien representó a la República Dominicana el pasado domingo en el Miss Universo 2021.

“Él tuvo que apoyar y engrandecer nuestra reina en vez de hacer esos comentarios, nadie sabe si él es padre y si su hija quiere ser una miss y no tiene que hacer eso para llegar, realmente son personas que no están preparadas para tener este tipo de conversación”, sostuvo.

En cuanto a la participación de Kimberly Jiménez en el certamen del Miss Universo, manifestó que “es una chica espectacular y llena de valores que representó muy bien al país en el pasado certamen de belleza”, y llegó a entrar al top 5, logró que solo cinco dominicanas en la historia del concurso han obtenido.

Por otra parte, al referirse a la fundación Juntos Somos Más que dirige, expresó que se siente feliz porque siempre le ha gustado trabajar con niños, y con dicha organización puede llevar alimentos, juguetes y otras cosas necesarias a los menores menos favorecidos en distintos sectores.

“Algunas veces no vale que yo te dé un juguete cuando tú no tienes que comer en tu casa, en la vida hay prioridades. También me ha tocado que voy a un hogar específico donde niños necesitan más un medicamento que la comida, entonces gestionamos con las personas que ayudan poder comprarles esos medicamentos”, agregó.

Te invitamos a acceder al link para que sepas con detalle lo que comentó la modelo.

Relacionado