(VIDEO) Regidora Liz Mieses cree se debe dar marcha atrás a la ciclovía, por falta de resultados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La regidora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Liz Mieses, manifestó este miércoles que se debe tener el derecho a retroceder en las decisiones que se toman, y en ese sentido consideró que se le debe dar marcha atrás al proyecto de la ciclovía que implementó la Alcaldía de la ciudad, por considerar que el mismo no ha arrojado los resultados que esperaban.

“Creo que quizás los espacios que se utilizaron para ponerla no fueron los adecuados y para eso se crean los planes pilotos, cuando el plan piloto no te funciona pues simple y llanamente es dar un paso atrás y buscar otra opción, creo que es lo que debe pasar con la ciclovía que verdaderamente no fungió lo que estábamos buscando”, expresó.

Mieses fue entrevistada por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Se mostró partidaria de que se implemente ese proyecto y no solo en la ciudad, sino en todo el país porque “se necesita”, sin embargo dijo que hay que dar un paso atrás porque el piloto no funcionó.

También determinó que la ciclovía no debe verse estrictamente ligada al tema del tránsito, ya que particularmente la ve como un medio para realizar deporte.

“Saber que quizás el sitio donde se ubicó la ciclovía no es el primordial para el tema deporte porque lamentablemente el clima de la República Dominicana no nos permitiría utilizar la ciclovía como un medio de transporte”, explicó.

Cambios viales

Al ser preguntada sobre el funcionamiento de los cambios de sentido de vías en el polígono central, la regidora indicó que esa iniciativa forma parte de un engranaje de planes en colaboración con otras instituciones para reordenar el tránsito, por lo que sus resultados no se verán de manera inmediata.

“Ahora con la creación del Gabinete de Transporte vamos a tener cambios más cercanos a la visualización de todos los munícipes, no solamente en la ciudad capital, sino en el país completo porque una de nuestras principales problemáticas es que recibimos muchos vehículos aledaños que no necesariamente son del Distrito Nacional”, apuntó.

Regidores

Al ofrecer su parecer sobre que en una modificación constitucional se establezca que el regidor sea una figura independiente, la joven política manifestó que la propuesta representa un acto de democracia y puede traer beneficios a la ciudadanía, por lo que dijo que está totalmente de acuerdo.

También, consideró que el hecho de que las personas puedan elegir a su representante directo ha ayudado a cambiar la figura del regidor que ha tenido “tanto rechazo” anteriormente y demostrar cuál es el trabajo que verdaderamente hacen.

“Yo creo que justamente es el momento de esta nueva camada de jóvenes, de representar directamente y que haya una cercanía en el campo, que no sea solamente en la radio y en la televisión, sino que puedan permanecer en el campo de batalla, que es en las comunidades con la gente”, consideró.

