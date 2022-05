(VIDEO) Regidora Isabel Pérez asegura en SDE se ha manejado de forma incorrecta el presupuesto municipal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La vocera del bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en Santo Domingo Este, Isabel Pérez, reconoció que son ciertas las denuncias en el sentido de que se ha estado manejando de forma incorrecta el presupuesto dentro de la Alcaldía de este municipio, tras sostener que se ha utilizado el dinero de algunos proyectos para cubrir el pago de nómina.

“El pasado diciembre del 2021 tuvimos se trasfirieron fondos de la parte de inversión para el pago de nóminas, se está violando la ley con una transferencia sacando dinero de los proyectos que deben llegar a los munícipes para cubrir la parte de nómina, realmente sí se está manejando el presupuesto de manera incorrecta”, expresó.

En una entrevista realizada por Yannerys Paulino, María Elena Antigua, José Pérez y Brinio Batista en el programa “El Mundo Hoy”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Pérez también se refirió al problema de la basura como una problemática sobre la que es necesario crear estrategias que aporten soluciones.

(Ver entrevista en minuto 24:08).

La regidora expuso que el ayuntamiento aún no está preparado para asumir la recogida de los desechos, razón por la cual fue una las que se opuso a la compra de camiones recolectores por parte de la Alcaldía.

“El tema de la basura es algo que si no planificamos para que sea realizable en un año, seguirán los mismos errores, porque mientras el ayuntamiento no esté preparado para asumir la recogida de la basura directamente, no va a cambiar la situación”, comunicó.

En ese aspecto, comentó que varios de los vehículos adquiridos para recolectar los desechos sólidos ya presentan fallas mecánicas, lo que atribuyó a la falta de un plan para organizar el municipio en ese aspecto, por parte del alcalde Manuel Jiménez.

“Porque yo puedo tener deseo y si no me preparo para ese momento, el tiempo se puede decir que es perdido”, planteó.

Sobre la planta que procesará los desechos, explicó que se están evaluando las diferentes alternativas y todo lo que este proceso conlleva y se manifestó a favor de que la misma no sea instalada en los humedales del rio Ozama, por ser estas áreas protegidas.

De igual forma, refirió a la relación existente entre los miembros del consejo de regidores como una conexión muy tímida, cargada de quejas y por lo general en cada sesión los regidores se quejaban del trato recibido por parte de la administración.

Desglosó que dentro de las improntas su gestión se pretende, está dejar avanzado el tema de los desechos, el alumbrado de los barrios, la construcción y remodelación de parques, además de la puesta en funcionamiento de escuelas laborales.

Relacionado