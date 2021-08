(VIDEO) Regidora hace llamado al presidente Abinader y Cámara de Cuentas para auditar gestión alcaldía Barahona

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La regidora del municipio Santa Cruz de Barahona por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Mainel Batista, hizo un llamado el pasado viernes al presidente Luis Abinader y a la Cámara de Cuentas para realizar una auditoría al primer año de gestión del alcalde de este municipio, Mictor Fernández de La Cruz, al tiempo de denunciar que se estarían dando alegadas irregularidades fuera de lo que establece la ley 176-07.

“Hago el llamado al presidente Abinader para que haga una auditoría por la Cámara de Cuentas al primer año del alcalde de Barahona. Entiendo que la gestión actual no ha sido la mejor en el Ayuntamiento municipal de Barahona, ha sido bastante cuestionada a nivel nacional, nosotros apenas tenemos un año y el alcalde actual no se ha manejado de la mejor manera”, manifestó.

Batista emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el equipo de comunicadores del programa “Enfrentados”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Informó que el Ayuntamiento municipal de Barahona estuvo tres meses sin un contralor, lo que afirmó se traduce en una inestabilidad dentro de la administración de esa entidad.

“Sostuvimos una sesión extraordinaria donde fue electo un contralor pero su llamado no fue basado en la ley 176-07 de los ayuntamientos, el procedimiento no fue bueno, como tampoco otras irregularidades que se han dado, ese llamado le corresponde a la Sala Capitular y no al síndico”, expresó.

Mencionó algunos casos que consideró “cuestionables” que ha tenido la alcaldía, entre los que citó la negativa a que sean grabadas las sesiones de los regidores, lo que indicó es inaccesible a la ley.

“La alcaldía de Barahona está en una situación totalmente crítica, ahí hay algo tan grande que por eso se necesita ir en auxilio de la sala capitular, ya sea por parte del presidente, la Cámara de Cuentas o de la Liga Municipal, para que asesoren a todo el que trabaja ahí”, reiteró.

Según la regidora, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, habría entregado “un dinero” para el ayuntamiento de Barahona, y aseguró que “se ha gastado prácticamente en nada”

En ese sentido, planteó que “si realmente el presidente Abinader no quiere corrupción en su Gobierno debería ponerle atención a la alcaldía de Barahona”.

