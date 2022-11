(VIDEO) Regidor rechaza se agreguen más rutas de transporte en Santiago Oeste

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Odalys Tejada, regidor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo este miércoles que no esta de acuerdo con que se implemente en Santiago Oeste una nueva ruta de transporte, ya que entiende que sería empeorar la situación que enfrentan los choferes que trabajan en la demarcación.

Tejada precisó que los empleados del transporte están pasando dificultades causadas por la construcción de las obras del teleférico y monorriel y que agregar una ruta más seria amartillar a ese sector.

“Yo creo que una nueva ruta no conviene, esta gente están pasando la miles y una, solamente con la construcción del monorriel, el teleférico, los bolsillos de estos ciudadanos, los choferes que son padres de familias, señores están sufriendo, nosotros no podemos seguir martillando esos padres de familias, entonces no estoy de acuerdo con esa barbaridad”, sostuvo.

Mientras que el presidente de la Federación Regional de Trabajadores del Transporte (Fettranreno) y del Consorcio Dominicano del Transporte, Gervasio de la Rosa, expresó que los regidores deben buscar la forma de retroceder la decisión que tomaron ya que la ruta de transporte de guagua de autobuses SO perjudica notoriamente a los conductores.

“Se dice en la calle que hubo un acuerdo con Antonio Marte y el alcalde para que se aprobara, cosa que da mala imagen al asunto del transporte a nivel de la región, nosotros creemos que el alcalde debe de mantener su posición”, dijo.

Relacionado