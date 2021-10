(VIDEO) Regidor Mario Sosa: “Tapones no son creados por carriles estrechos”; apoya se amplíe ciclovía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mario Sosa, regidor del Distrito Nacional, justificó este martes la implementación de la ciclovía en la ciudad e indicó que los carriles estrechos no son los causantes de los entaponamientos en la vía, sino el crecimiento que tiene cada año el parque vehicular, al tiempo en que consideró que ese proyecto debe ser ampliado para que se conecten las zonas más empobrecidas de la demarcación con la periferia.

“Cuando uno diseña un equipamiento de esa naturaleza lo que quiere es conectar, y sobre los carriles estrechos, ¿ustedes saben cuántos carriles había entre el Parque Independencia y la Gómez antes de la ciclovía? dos, ¿y sabes cuántos hay ahora? dos”, agregó.

Sosa emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota, Rafael Zapata y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario AM.

(Ver entrevista a partir del minuto 37:23).

De igual forma, indicó que los carriles de la avenida Bolívar, en donde se implementó la ciclovía, tienen un ancho de aproximadamente 3.6 metros, que sería una medida adecuada para grandes autopistas para que se conduzca a altas velocidades y transiten camiones pesados, mas no para vías dentro de la ciudad.

“Todos los manuales del mundo están llamando a achicar los carriles, necesitamos carriles que sean de 2.5 o 2.6, los carriles amplios se prestan a velocidades, carriles amplios no son lo que queremos en la ciudad”, agregó.

Asimismo, destacó el trabajo realizado con el corredor de la Núñez de Cáceres, donde se logró que los motoconchistas se conviertan en dueños de su propia ruta, y se tiene un medio de transporte “excelente”, sin embargo, también reconoció que el uso de la guagua ha sido mermado.

“Lo que pasaba antes es que el concho siempre estaba disponible y la guagua tiene entonces un tiempo de espera mayor porque no pasa en todo momento, y otro tema tiene que ver con que una persona no va a dejar de usar su carro, si tiene uno, para usar una guagua, si esta no conecta con nada”, expuso.

En tal sentido, consideró que hasta que no se tenga una red completa el servicio será mermado, no obstante, aseguró se encuentran trabajando para que la gente deje su carro y use el transporte colectivo.

Aceras

El regidor dijo que la ciclovía no resuelve el problema del tránsito en el país, sin embargo, sí es parte de la solución, indicando que algo más importante es el tema de las aceras porque se necesita un Santo Domingo donde se pueda caminar.

“Aquí se ha construido una ciudad en la que el carro es rey y el peatón no es gente, es importante resaltar que el 63 % de la población del gran santo domingo no tiene carro privado, esa parte es muy importante recordar”, sostuvo.

En ese orden, señaló que la Alcaldía ha venido trabajando en diferentes aceras de la ciudad entre las que mencionó, las del Mirador de Guachupita, el Bulevar de Honduras, aceras en la zona de Gazcue, entre otras, e informó que el año próximo seguirán trabajando para mejorar esos espacios.

Relacionado