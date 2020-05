(VIDEO) Regidor electo se querella contra Junta Electoral por desacato a sentencia que lo proclama al cargo

View this post on Instagram

que lo proclama al cargo | El regidor electo Julio César Martínez González, presentó este lunes una querella en contra de la Junta Electoral (@juntacentral), del Distrito Nacional, puesto que, según sostuvo, ese organismo desacató una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), la cual ordena que éste sea proclamado a dicho cargo electivo. Los abogados de Martínez, Wellington Jiménez De Jesús y Desiderio Ruiz, manifestaron que buscan con la querella, depositada en la Procuraduría Especializada Electoral que los miembros del referido organismo sean condenados a dos años de prisión por no firmar el certificado de elección de su defendido, como indica la sentencia TSE-564-2020 del referido tribunal. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord