(VIDEO) Reenvían audiencia contra empresa minera en Villa González, Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El juez de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, reenvió para el próximo martes siete de junio la audiencia en contra de la empresa minera Agregatec, en el municipio de Villa González.

Según el abogado Eduardo Jorge Prats, este jueves se conoció la medida preparatoria y señaló “quedó claramente demostrado que la empresa Agregatec está cumpliendo con todas las normas medioambientales y que la operación en modo alguno pone en peligro el medio ambiente, la vida y la salud de las personas”.

Por su parte, el geólogo Osiris de León dijo que se presentaron los resultados de los estudios medios ambientales que el juez había solicitado y que todo el proceso se encontraba conforme a lo que establece la ley.

De León precisó “El viento fluye de Este a Oeste por consecuencia el polvillo que se pueda levantar no va hacia las comunidades, sino que va hacia la zona de las montaña, en consecuencia hemos planteado que no hay una agresividad ambiental, sobre todo porque desde el año 2000, la zona comprendida entre Villa González y Navarrete fue declarada como zona de interés para la producción de agregados por el presidente de la república, en vista de que en el año 2000, en una crisis de agregados en República Dominicana se acordó no extraer agregado de los ríos y que había que ir a carteras secas”.

Reiteró que el territorio cuenta con las condiciones para la extracción y que no afectan el medio ambiente.

Sin el embargo, el abogado Cándido Mercado expresó que el aplazamiento del día 7 se solicitó debido a que la demanda no cumplía con los requisitos que establece la ley.

“Quiero hacerle un llamado a la comunitarios de Villa González que se unan a esta lucha, porque esto es una situación de explotación minera totalmente irresponsable, donde incluso el día de hoy fue que se depositó el plan de manejo ambiental que es la columna vertebral de toda operación minera”, puntualizó el jurista.

Sobre el caso

Agregatec es una empresa que se ha instalado en el Municipio de Villa González en Santiago de los Caballeros, dedicada a la extracción y procesamiento de agregados para la construcción. La compañía obtuvo una licencia ambiental de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como todas las debidas autorizaciones y la no objeción del Ayuntamiento de Villa González.

Sin embargo, decenas de moradores y grupos medioambientalistas se han manifestado en oposición a la operación de dicha empresa y han interpuesto una demanda pidiendo la paralización de la misma.

