(VIDEO) Rectora UASD: “Ningún presidente había venido a decirnos qué tenía para nosotros”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco, destacó este jueves el interés del presidente Luis Abinader en colaborar con esa casa de altos estudios, asegurando que “ningún presidente había venido a decirnos lo que tenía para nosotros”.

En un discurso ofrecido en un acto encabezado por el jefe de Estado en el Aula Magna de la universidad, Polanco aseguró que Abinader es el presidente que más se ha reunido con autoridades de la UASD.

Asimismo, ejemplificó al mandatario los aportes de la UASD a la sociedad señalando “si usted ahora mismo hace una encuesta, de 100 personas que están privadas de libertad, el 98% son jóvenes, pero ninguno de la UASD, porque esta universidad da esperanza, da seguridad, da desarrollo”.

Aseguró que con cada joven que se gradúa en la UASD se cambia la vida de su familia, de su comunidad y del país.

Asimismo, la rectora recordó que, en el mes de agosto del 2020, luego de ser juramentado el presidente Abinader se presentó a las oficinas de la Rectoría para extenderle las manos a la universidad.

Pero posteriormente, según expresó ambos habían sostenido una reunión donde de acuerdo a Polanco el jefe de Estado le preguntó “¿Qué usted necesita para la UASD?”.

“Le dije bueno, está el Covid acabando y tenemos que hacer todo virtual, teníamos algunas fallas, y él me dijo dígame qué usted necesita”, indicó.

Añadió que “yo le dije, queremos ser una mejor universidad, más actualizada, más competitiva y responder a este momento que se ha presentado. Lo que queremos es un hospital de simulación y las prácticas virtuales de las facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas, de Ciencias por las distintas prácticas”.

“Rápidamente me preguntó ¿Cuánto es eso?, y yo le dije bueno yo no tengo el número porque yo solo sé la necesidad, me dijo mándemelo esta misma tardecita, porque yo quiero mencionar la universidad en mi discurso de toma de posesión, y en la tarde le pasamos un correo diciéndole lo que dijeron los decanos”, sostuvo Polanco.

La rectora se expresó en esos términos en el acto donde el gobernante dio a conocer los planes que tiene de extender la UASD en todas las regiones a fin de que todos los jóvenes tengan acceso a la educación superior.

Durante ese evento, la universidad reconoció al mandatario por sus aportes a esa casa de altos estudios.

De su lado, Abinader aseguró que sólo hace lo que le corresponde como gobierno y destacó que desde antes de estar involucrado en la política quería ayudar a esa universidad.

