(VIDEO) Realizan operativo de pruebas rápidas de COVID-19 a presos en dotación policial de Cotuí

policial La mañana de este lunes fue realizado un operativo de pruebas rápidas contra COVID-19 a los internos que se encuentran guardando prisión preventiva en el cuartel de Cotuí, donde han salido varios casos positivos. Según expresó la doctora Yulaine Maymir ya de las pruebas que han sido realizadas, varios de los reclusos dieron positivos al COCID-19, por lo que serán aislados de los demás. Yulaine dijo además que de presentar algún tipo de síntoma serían trasladados al Hospital de Cotuí, para los fines recibir las atenciones necesarias. Continúa leyendo esta noticia haciendo clic en el enlace de nuestra biografía. #ElNuevoDiarioRD