(VIDEO) Reaccionan ante criticas a bachata “Niña Coqueta” interpretada por Luis Miguel del Amargue

EL NUEVO DIARIO, AZUA. -Fuertes rechazos ha provocado en la comunidad azuana un reportaje realizado por una periodista de un medio nacional, donde toma de referencia las letras del tema “Niña Coqueta”, interpretada por el bachatero Luis Miguel del Amargue, para asegurar que la misma promueve las relaciones entre hombres adultos y adolescentes.

Los azuanos se han pronunciado a través de la red social Facebook, asegurando que la periodista no interpretó las letras de la canción, pues el reportaje establece que es “sorprende que en tiempos en los que recién se ha prohibido el matrimonio infantil y se castiga con cárcel una relación amorosa entre un adulto y un menor de edad, aún se promuevan esas letras que llevan este mensaje de permisividad”.

El mismo escrito señala que “la bachata recrea la historia de un hombre adulto que desea a una menor de 13 años. Se oye en la radio, en colmadones, en drinks, en todos lados”.

Sin embargo, los azuanos aseguran que la canción es una reflexión donde invita a las niñas a no coquetear.

“Es que si escuchan bien la canción él dice que no puede tener algo con una niña por su edad, la gente sí que es mala interpretadora no escuhan nada bien”, comentó Mauricio Florida.

Mientras que Leonardo José Feliz Mañón asegura que quieren dañar la reputación de la nominada a mejor bachata del año en los premios Soberanos.

Para Delis de los Santos Reyes “ellos no han escuchado bien la canción, acabo de escucharla y lo que escucho en el texto es que él rechaza la niña por su poca edad y que solamente quiere tenerla de amiga. Me gustaría que el que lea este comentario también escuche y me diga si no entiende lo mismo. No soy de las personas que me gusta solamente defender las cosas porque hay que defenderlas, me gusta ser coherente en mis opiniones”.

Yeuris de la Paz Valenzuela le exhortó “hablen de tokischa que tienen al país en vergüenza con sus canciones. A esa ni la mencionan, pero quieren hacerle daño al mejor”.

La canción escrita por “el Cheke”, fue sacada a la luz pública hacen varios años por “el tumba bríos”, y no es hasta ahora cuando que surgen opiniones en su contra.

También se pronunció al respecto el identificado Francis, quien mediante un vídeo explicó que “a esos periodistas que están atacando a Luis Miguel del Amargue y a mi hermano “el Cheke” por la letra del meta no se han fijado en el mensaje que en verdad el tema envía, porque en la parte esencial del tema Luis Miguel y el Cheque le dicen a esa niña coqueta que espere que pase el tiempo, prepárate, llega a tu mayoría de edad”.

Las primeras estrofas de la bachata dicen lo siguiente:

Tú, tú eres solo una niña coqueta

Que me tiene suelta, loca mi cabeza

Y solo quieres que te hablen de amor

Yo, yo solo quiero tenerte de amigo

Niña comprendes lo que yo te digo

Porque no quiero dañar tu camino

Sí, cuando te veo siempre me enloqueces

Con tu mirada siempre me estremeces

Pero no puedo yo hablarte de amor

Pero espera que pase el tiempo

Todo está en tus manos

Porque eres solo una niña

De solo 13 años

De 13 años

De 13 años

