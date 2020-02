(VIDEO) Reacción de enfermera de Wuhan informada de muerte de su madre; no puede dejar de trabajar

EL NUEVO DIARIO, CHINA.- El canal chino CGTN difundió este miércoles imágenes de la conmovedora reacción de una enfermera de un hospital creado en la ciudad de Wuhan para tratar a personas infectadas con el Covid-19 (coronavirus) al enterarse de que su madre había fallecido.

De acuerdo con el medio, la mujer recibió una llamada telefónica informándole de la triste noticia, pero lo único que pudo hacer para mostrar sus respetos a la fallecida fue inclinarse tres veces en dirección a su casa, situada en la ciudad de Kunmíng, provincia de Yunnan, ya que tuvo que volver a trabajar.

El Covid-19 se ha cobrado la vida de 1.115 personas y el saldo de infectados se eleva a 44.650. 1.114 de las muertes se produjeron en China, mientras que una persona más falleció el pasado 1 de febrero en Filipinas.

A nurse working in #Wuhan's makeshift hospital receives a phone call about her mother's demise, the only thing she can do was bowing three times to the direction of home, Kunming City of Yunnan Province, to show respects to her mother, and went back to work #COVID19 pic.twitter.com/MLUPKnPJfi

— CGTN (@CGTNOfficial) February 12, 2020