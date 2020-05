(VIDEO) RD sobrepasa los 10 mil contagios por COVID-19; aumentan a 388 fallecidos

View this post on Instagram

El Ministerio de Salud Pública(@saludpublicard ) reportó este domingo que 10,345 personas se han infectado de coronavirus en el país, tras confirmarse 465 casos nuevos. Al leer el boletín 52 sobre la epidemia en una rueda de prensa virtual, el titular de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo que 388 personas han fallecido por la enfermedad. El ministro destacó que en los últimos tres boletines se ha registrado un aumento significativo de los casos, lo que atribuyó a un incremento en el número de las pruebas PCR, las que sirven para confirmar el diagnóstico, y de las que se realizaron 2,024 ayer. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en la bio. #elnuevodiariord