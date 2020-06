(VIDEO) RD registra 14 fallecidos y 623 contagios por coronavirus en 24 horas

View this post on Instagram

En las últimas 24 horas 14 personas han fallecido por coronavirus, mientras que 623 resultaron contagiados, informó este viernes el Ministerio de Salud Pública (@saludpublicard). De acuerdo al boletín número 99, leído por el ministro Rafael Sánchez Cárdenas, en total, 712 personas han fallecido y 29,764 han sido afectados por el virus. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord