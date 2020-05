(VIDEO) RD registra 10,634 contagios y 393 fallecidos por coronavirus

View this post on Instagram

Los contagiados por coronavirus en la República Dominicana suman 10,634, con 287 casos nuevos en las últimas 24 horas, informó este lunes el ministro de Salud Pública (@saludpublicard), Rafael Sánchez Cárdenas. Los muertos, por su lado, subieron a 393, tras otras 5 defunciones, dijo Sánchez Cárdenas en su rueda de prensa diaria virtual, en la que precisó que del total de afectados, 1,975 están en aislamiento hospitalario y 5,396 en aislamiento domiciliario. Desde la llegada del virus al país, se han realizado 44,277 pruebas PCR, las que confirman el diagnóstico de la enfermedad, de las que se han descartado 33,653. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD