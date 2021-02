(VIDEO) RD recibe primeras vacunas contra covid-19; inoculación comienza este martes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-República Dominicana recibió este lunes sus primeras vacunas contra la covid-19, un lote de 20,000 dosis producidas por AstraZeneca en la India, que fueron compradas de emergencia por los atrasos de otros proveedores y llegaron a Santo Domingo sin anuncio previo.

El presidente dominicano, Luis Abinader, acudió al aeropuerto internacional de Santo Domingo para recibir la llegada del avión, procedente de Madrid.

La vacunación comenzará este martes, a partir de las 7:00 de la noche, en el hospital militar Ramón de Lara, centro de referencia en el país para la atención a los pacientes de coronavirus, anunció el presidente.

En la pista del aeropuerto, Abinader se refirió a la “guerra” desatada por las vacunas, que le obligó a su Gobierno a comprar de emergencia 110,000 dosis de la vacuna producida en la India, debido a que Pfizer y AstraZeneca no cumplieron los plazos a los que se habían comprometido.

“En esta guerra por las vacunas, se pospuso (los envíos de) muchos de los suplidores. Pero nosotros nos dedicamos a buscarlas donde sea. Estas vienen de la India. Otras vendrán de China y de otros lugares. Pero todas con la calidad debida para que se puedan vacunar todos los dominicanos y dominicanas”, dijo Abinader.

La llegada de las vacunas no fue anunciada previamente, según explicó Abinader, porque el Gobierno no quería informar “hasta que no estuvieran embarcadas” en el avión.

Los dominicanos se enteraron de la llegada del cargamento unas tres horas antes del aterrizaje del avión, por medio de un comunicado de la aerolínea Iberia, que trasladó los 110 kilos de vacunas desde Madrid.

Las vacunas fueron enviadas desde Bombay (India) a Londres el domingo en un vuelo de la aerolínea British Airways, mientras que Iberia se ha encargado de llevar las vacunas de Londres a Madrid y de la capital española a Santo Domingo.

Abinader presentó este lunes su plan de vacunación contra la covid-19, con el que espera vacunar este año a 7.8 millones de personas, dando prioridad al personal de salud y a los mayores de 60 años con comorbilidades, y que, según lo explicado, excluye a los inmigrantes indocumentados.

Los principales acuerdos suscritos por el Gobierno dominicano contemplan la compra de 10 millones de dosis de AstraZeneca y otras 7.9 millones de Pfizer y 768,000 dosis adicionales de la empresa china Sinopharm.

Estas se sumarán a las 542,400 ofrecidas mediante el Mecanismo Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para favorecer un acceso equitativo a las vacunas que se desarrollen contra la covid-19.

El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 795 nuevos contagios de covid-19 en la República Dominicana y 15 muertes a causa de la enfermedad, incrementado a 230,563 el número de infectados y a 2,959 el de fallecidos. EFE