(VIDEO) RD es el segundo país con mayor fraude migratorio, afirma especialista  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-A pesar de que los dominicanos pueden entrar a 70 destinos sin necesidad de un visado, la especialista en asuntos migratorios, Jacqueline Jiménez, manifestó que la República Dominicana sigue ocupando el segundo lugar entres los países con mayor número de fraudes migratorios en el mundo.

“República Dominicana seguimos ocupando el segundo lugar en el mundo, luego de Nigeria que tiene el primer lugar como país que hace fraude migratorio; es decir, que la gente viaja con el pasaporte de otro, que la gente pone la foto de otro, que las personas declaran que el pasaporte se les perdió”, externó.

En una en entrevista realizada por Gabriel Read en el programa “Análisis y Síntesis”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Jiménez sostuvo que lo más sorprendente es que muchas de estas falsificaciones son realizada para dirigirse a países donde las exigencias para obtener un visado son mínimas.

(Ver).

“A mí me sorprende que hay gente que hace fraude para irse a Guadalupe, hacen fraude para ir a Martinica, y para ir a otras urbes que uno no está acostumbrado a escuchar, pero que pudiendo irse legal, porque las exigencias de esos países no son tan grandes como quiera permanecen irregular, es increíble que muchos dominicanos que están viviendo irregular en Haití; o sea, nunca pidieron una visa”, exclamó.

Asimismo, manifestó que a pesar de toda la tecnología que es utilizada en la actualidad en los procesos migratorios, los dominicanos siempre buscan la manera de viajar de manera fraudulenta, no solo a los Estados Unidos, sino a los demás países del mundo.

Jiménez enfatizó que su deseo es que el dominicano abandone la costumbre de viajar de manera irregular, y comience a investigar antes de emigrar.

Ajuste migratorio

La especialista precisó que la República Dominicana es el único país que no permite el ajuste de estatus migratorio, un procedimiento que permite a migrantes optar por un visado de residencia sin necesidad de salir del país en que se encuentra.

“El único país que yo conozco hasta ahora que no hace ajuste de estatus migratorio es la República Dominicana. República Dominicana no acepta que si usted tiene diez años casados con un extranjero y el extranjero vive en la República Dominicana esos diez años, tienen hijos, usted no puede pedir la visa de residencia dentro del territorio, sino que usted tiene que salir del territorio e ir a su país donde el cónsul de la República Dominicana en su país y traer una visa de residencial”, emitió.

De igual forma, dijo que este tipo de situaciones no se replican en Estados Unidos, debido a la existencia del ajuste estatus migratorio.

Sostuvo que anterior a esto las personas que se encontraban en territorio Norteamericano de manera irregular, debían salir por un periodo y solicitar la absolución desde el exterior, medida que fue revertida en el agosto de 2016 por el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

“En el caso de que usted se fuera ilegal a los Estados unidos y usted contrae matrimonio con alguien o ha tenido un hijo que ya tiene 21 años y es ciudadano americano y lo puede pedir, o como le llaman los bebé ancla, usted puede dentro del territorio hacer la petición, pedir perdón por haber entrado de manera irregular y por todo el tiempo que usted duró y tercero pedir el ajuste de estatus migratorio”, explicó.

En ese sentido, exhortó a los dominicanos que residen en “Estados Unidos de Manera irregular vamos a buscar la forma de hacer el ajuste de estatus, pedir el perdón y hacer mis documentos allá, con tiempo suficiente para que si ocurre algo yo pueda viajar de manera legal a la República Dominicana”.

Relacionado