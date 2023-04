(VIDEO) RD es destino de cirugías plásticas por temas de buena calidad, no de bajos costos, afirma cirujano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cirugía plástica es una especialidad que se desarrolla de manera normal en República Dominicana y con costos un poco menos elevados que en países de Europa y de la misma región, sin embargo, esto no es lo que más ha influido para que este territorio se haya vuelto una opción, tanto de nacionales como extranjeros, a la hora de realizarse estos procedimientos.

Según el cirujano plástico Rafael Cisneros, aunque las personas que optan por realizarse estos procedimientos quirúrgicos en el país evalúan el tema del costo, también consideran la calidad del trabajo.

“Los cirujanos plásticos dominicanos hacemos cirugía de muy buena calidad y tenemos todos los estándares que se necesitan para hacer una cirugía con alta definición, para hacer una cirugía que se ajuste a las condiciones y necesidades que el paciente quiere”, sostuvo.

Cisneros emitió sus comentarios al ser entrevistado por la comunicadora Uzzilis Encarnación, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Aseguró que los resultados de las cirugías plásticas en el territorio nacional confirmarían que las cirugías plásticas son realizadas con calidad, sin embargo, precisó que, por tratarse de procedimientos quirúrgicos, tienen su margen de riesgo.

“Obviamente en cirugía plástica, no todo es belleza, cosas bonitas; por ser cirugía, ahí se sangra, los pacientes entran en inestabilidad hemodinámica porque por ejemplo, el caso de la liposucción, la lipoaspiraciones también no solo sale grasa, no somos selectivos, se sangra bastante, se pierden líquidos corporales”, expuso.

También señaló que muchos pacientes tienen condiciones especiales que pueden aumentar el riesgo de sangrado durante uno de estos procedimientos, lo que debe ser previsto por sus doctores para evitar complicaciones graves.

Independientemente de tales situaciones, el galeno puntualizó que esta especialidad quirúrgica se desarrolla sin ningún tipo de problema en el país, el que se mantiene como uno de los países de la región donde se tiene la incursión de más cirugías plásticas.

