(VIDEO) RD entre países recibirán inversión US$ 200 MM para incentivar movilidad eléctrica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Milagros De Camps Germán, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, informó que el Fondo Verde para el Clima (FVC) aprobó este jueves el monto de US$200 millones, para incentivar la movilidad eléctrica en la región.

La viceministra explicó que estos recursos beneficiarán a nueve países, incluyendo a la República Dominicana.

“Nos aprobaron el día de hoy, en la madrugada de hoy porque es hora de Corea. El Fondo Verde del Clima (FVC) aprobó un proyecto de US$ 200 millones de dólares para la movilidad eléctrica en nueve países, incluyendo a República Dominicana”, expresó.

La funcionaria realizó estas declaraciones en el marco de la celebración de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2022, al ser entrevistada por los comunicadores Alfonso Ureña y Francis Cuevas, en una emisión especial del programa “Agenda Ciudadana”, que se transmite por El Nuevo Diario TV.

(Ver).

Recursos naturales no son eternos

Mientras advertía que los recursos naturales no son eternos, De Camps Germán consideró que la República Dominicana debe cambiar su cultura ambiental.

“Debemos trabajar en un cambio de cultura, porque nosotros en República Dominicana creemos que los recursos son infinitos y no es así”, precisó.

De igual forma, abogó por un mayor financiamiento para que el país pueda lograr independencia energética y transición energética, para que el país pueda tener una mayor autonomía y resiliencia ante la volatilidad en el precio de los carburantes.

“Queremos mayor financiamiento para la adaptación, porque nosotros estamos altamente afectados y así poder adaptarnos al impacto del cambio climático, pero ese dinero no está llegando, porque no se ven en proyectos bancables; por eso, necesitamos que haya financiamiento concesional, preferiblemente en donaciones y no en préstamos, porque estamos altamente endeudados”, emitió.

Sostuvo que hay que tomar acción y en este caso el mayor peso recae sobre los países desarrollados, por ser los históricos responsables de la aceleración en el cambio climático.

Mitigación y adaptación

La funcionaria explicó que la mitigación tiene que ver con la reducción de los riesgos producidos por el cambio climático, enfocado la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero; en cambio, dijo la adopción son las acciones tomadas para poder hacer frente a este impacto.

“Tenemos medidas para la mitigación como todas las agendad de la energía renovables, que son usualmente proyectos bancables interesantes, porque hay mucho financiamiento que se va para ese tipo de proyectos, porque son interesantes principalmente para el sector privado”, externó.

En ese sentido, aseguró que el sector privado ha sido líder en la generación energía basada en elementos renovables y la movilidad eléctrica.

Por lo que precisó que el tema con la acción climática es que no es propia de un solos sector, sino que todos deben contribuir, para acelerar el proceso de adopción de los humanos cambiando los patrones de consumo, de desarrollo económico y el modelo de negocios.

“El estado puede tomar acciones, como la reforestación con mangles en las costas para crear resiliencia ante la subida del nivel del mar y frente a tormentas. Entonces el Estado manda señales de políticas para que los otros sectores se sientan confiados y puedan invertir, pero estas señales debe perdurar en el tiempo y ser de transparencia”, sostuvo.

Importancia de la Semana del Clima

Destacó la importancia de que se siga celebrando la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2022, debido a que este evento está centrado en las inversiones del sector privado, pero reúne a todos los actores de la sociedad civil, los sectores productivos, de las organizaciones de financiamiento nacionales e internacionales y de los activistas.

“Intención de estos eventos es que todos los actores puedan presentar las buenas practicas que se están haciendo a nivel internacional y local para que haya intercambio y se formen alianzas, pero también sensibilizar con el tema”, narró.

Relacionado