VIDEO: RD cae ante Puerto Rico en baloncesto Panam; El “Ché” García lamenta derrota y dice van por bronce este domingo

La selección de la República Dominicana cayó este sábado ante su similar de Puerto Rico por 65-63, en el torneo de baloncesto de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El dirigente Ernesto "Che" García lamentó la derrota, pero entiende que sus pupilos darán todo por el todo este domingo en busca de la medalla de bronce. Imágenes por @williamaish #elnuevodiariord