(VIDEO) Raúl Grisanty dice la clave para su éxito ha sido la perseverancia; junto a Jaynel va “Más allá del deseo” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El caballero de la música romántica Raúl Grisanty cumple 51 años ininterrumpidos en su carrera como cantante, animador y productor de televisión, y aseguró que la clave para mantenerse con éxito en el medio artístico ha sido la perseverancia y ser auténtico.

“La clave es perseverar, nunca creer que el tiempo pasó, tú tienes que estar cabalgando sobre el tiempo. Es como dicen, ponte sobre las olas y vas a ser un buen surfista”, expresó el artista.

Consideró que en su profesión y en cualquier otra las personas deben mostrarse siempre auténticas, porque es totalmente “dañino” el pretender ser algo que verdaderamente no se es.

El artista fue entrevistado por la coach Lolita Suárez en el programa “Atrévete a Transformarte”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Aseguró, además, que parte de su éxito ha sido practicar la humildad, porque “mientras más humilde alguien es, más grande será”, y ese es un pensamiento que incluso le ha transmitido a su hijo Raulito.

“Mientras más humilde eres, más grande serás. Yo le dije a Raulito, “’el día que yo me entere que tú ves a la gente, a los amigos tuyos y todos los que estuvieron contigo por encima del hombro, hasta ahí fuiste mi hijo’”, confesó.

Doble moral

Durante la entrevista el cantante sostuvo que en el país hay mucha doble moral y eso lo ha visto tanto en el ámbito de las leyes como en los medios de comunicación.

Se refirió al caso del exponente urbano Rochy RD, y dijo que, aunque no lo defiende, sí le sorprendió que la jueza le haya ratificado la prisión preventiva con el argumento de que a los artistas se les exige más y luego se haya hecho viral que fue la misma magistrada que descargó en 2011 al fenecido Jhon Pércival Matos, implicado en el robo de una avioneta en el aeropuerto El Higüero.

“Más allá del deseo”

Raú Grisanty da un nuevo matiz a su romanticismo y junto a la cantante y empresaria Jaynel Hungría va “Más allá del deseo”, un tema sensual y un poco más movido de a lo que acostumbra su público.

En esta etapa de la entrevista el cantante manifestó sentirse muy agradecido y contento de trabajar con la joven artista, la cual aseguró que es una gran empresaria y madre ejemplar.

Asimismo, se mostró muy complacido de estar promocionando el tema “Más allá del deseo”, en especial, por tratarse de una composición del autor y ganador de Grammy, Daniel Santacruz.

De su parte, Jaynel expresó sentirse honrada de colaborar con Grisanty, a quien conoció en su programa de televisión “Así es Raúl Grisanty”, y donde nació la invitación para colaborar juntos.

“El video se trata de una pareja donde el tipo es un poco abusivo, no cree en ella, abusa de su proceso, pero ella se supera y es un mensaje tan general para todo, quizás tú no estás persiguiendo tu sueño, estás haciendo lo que no te gusta, son tantas cosas en la vida en las cuales podemos enfocar en esa canción y eso a mí me ha llenado de vida”, resaltó la cantante.

Relacionado