(VIDEO) Raúl González sorprende tras revelar cuántos años lleva sin pareja

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – En lo profesional, el comunicador venezolano, Raúl González, sigue dándolo todo en su programa Despierta América y generando nuevos proyectos; en lo personal, el venezolano luce espectacular, más en forma y feliz consigo mismo que nunca.

Amarse se ha convertido en una de sus grandes prioridades, pero eso no significa que no esté abierto al amor de pareja. Precisamente en una de las secciones del programa matutino, el presentador no dudaba en que este 2022 podría ser el año en recibir a Cupido.

“Creo que es este año”, dijo entre bromas a su entrevistado. Pero fue otro dato que él dio con todo el cariño y la naturalidad lo que dejó a todos sorprendidos. El también actor confesó la cantidad de años que lleva soltero.

“Yo estoy soltero… La última relación que tuve fue hace 6 años que terminó, y ahora estoy solo, ¡mira todo el tiempo que ha pasado!”, dijo entre risas, mientras tranmitia el programa Despierta América.

Un tiempo en el que reconoce se ha dedicado a sí mismo, a cuidarse, a quererse y a lograr lo que ya es un hecho. “¿Sabes qué? A partir de ahí del cambio que yo me siento bien conmigo mismo, creo que este es el año, yo estoy seguro de eso”, siguió convencido.

En esta etapa se ha centrado en sí mismo y el resultado salta a la vista. Raúl se ha transformado por fuera gracias a unos mejores hábitos alimenticios y el ejercicio físico. Un cambio que también se refleja en su interior y que derrocha en cada sonrisa que esboza.

Entre bromas reconoció por qué creía que no se le acercaban tanto. “El grave error ha sido este anillo, que por cierto me lo regaló nuestra maquillista y que lleva una cruz puesta de estar casado con Dios. Pero me lo voy a quitar y me lo voy a guardar para que llegue el amor”, siguió entre risas. Y es que la sortija fácilmente puede ser confundida con una de matrimonio y alejar así a futuros amores.

FUENTE: People en Español

Relacionado