(VIDEO) Raul Caminero denuncia le negaron entrar al Teatro Nacional presuntamente por su vestimenta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ciudadano Raul Caminero denunció la noche de este miércoles que no le fue permitida la entrada al Teatro Nacional, lugar donde iba a disfrutar del concierto del mexicano Carlos Rivera, supuestamente por su vestimenta.

“Llego al Teatro Nacional y me devuelven de la puerta, de una manera como si uno fuese un delincuente (….), yo llego y me dicen que lamentablemente no puedo entrar al teatro porque yo tengo ese hoyo en el pantalón”, expresó a través de sus redes sociales.

Alegó que en el lugar había un grupo de personas que según él estaban vestidas «50 veces peor» que él.

Calificó el acto como «doble moral». «Yo no ando desnudo tampoco, yo pensé en un momento que era por los tenis, dije, bueno, me van a devolver por los tenis y sin embargo ni siquiera fue por eso y repito, había personas que waooo, esta doble moral es la que nosotros seguimos viviendo en este país, en la cual personas como yo, no salgo mucho a la calle, lo que trato de hacer son cosas tranquilas, que me gusten, que yo me sienta cómodo con mi esposa, a poder ver un concierto tranquilo y pasar este mal rato te llena de impotencia», dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Nuevo Diario (@elnuevodiariord)

Relacionado