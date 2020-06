(VIDEO) Raquel Peña: “gobierno del PRM creará Sistema Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género e Intrafamiliar”

View this post on Instagram

de Género e Intrafamiliar | La compañera de boleta del aspirante a la presidencia Luis Abinader, por el Partido Revolucionario Moderno, Raquel Peña, manifestó este jueves que el Gobierno del PRM establecerá un Sistema Integral de Protección y Atención a la Violencia de Género e Intrafamiliar, para erradicar ese mal que atenta contra la vida y el bienestar de las familias dominicanas. De igual forma, destacó la importancia de un sistema educativo nacional que trabaje en favor de la equidad de género. #elnuevodiariord