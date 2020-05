(VIDEO) Raquel Peña: En un Gobierno de Abinader las escuelas impartirán programación tecnológica

View this post on Instagram

Raquel Peña(@raquelpenavice ), compañera de boleta del candidato presidencial del PRM(@prm_oficial , Luis Abinader(@luisabinader ), reveló que entre las propuestas que esa organización política le hizo a la Junta Central Electoral(@juntacentral ), para prevenir contagio del COVID-19 el día de las elecciones, figura que se subdividan aquellas mesas de votaciones donde haya un alto número de sufragantes. En entrevista exclusiva con El Nuevo Diario, explicó que eso evitará no se hagan esas largas e interminables filas que tradicionalmente se forman en aquellos recintos electorales con numerosos inscritos para votar. @canalluisabinader #elnuevodiariord