(VIDEO) Raquel Peña: el gobierno de Luis Abinader revolucionará el deporte en el país

el deporte en el país | La candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Raquel Peña, expresó este domingo que el deporte nacional está en “situaciones de calamidad y abandono”, y aseguró que el gobierno que encabezará junto a Luis Abinader provocará grandes cambios en beneficio de ese importante sector. #Elnuevodiariord