(VIDEO) Raquel Peña: ¨Vengo de una familia donde mi papá inició su vida laboral en el campo con un ¨machete¨ en las manos¨

El Nuevo Diario, Santo Domingo.-La candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Raquel Peña, se describió como una una mujer fuerte, proveniente de una familia trabajadora que le inculcó desde pequeña el significado del trabajo duro, así lo manifestó durante una entrevista realizada por la comunicadora Ingrid Gómez, la cual será transmitida el sábado 06 de junio por Telesistema canal 11 a las 11:30 de la noche.

La también empresaria contó los inicios de su padre ¨ Vengo de una familia donde mi papá inició su vida laboral a los 11 años con un machete en las manos. Con poca edad pudo convertirse en el primer exportador hacia Europa de tabaco dominicano en hoja. Mi papá terminó convirtiéndose en un industrial. ¨.

Cabe recordar que el padre de Peña fue el fallecido tabaquero Leocadio Peña Guillén, quien en vida fue un gran empresario de la industria tabacalera en la ciudad de Santiago.

Raquel Peña, viuda del señor Marco José Antuña, afirma que la experiencia que ha acumulado por años, en el sector empresarial y al servicio de los residentes de su ciudad natal, Santiago de los Caballeros, la convierten en la candidata idónea para representar al país en las elecciones presidenciales venideras ¨Me he desenvuelto con diferentes obras filantrópicas, he podido ofrecer una cantidad de empleos considerables. Me he involucrado en la educación, he sembrado un ¨granito de arena¨ en la formación intelectual de muchos ciudadanos. Mediante la Política podre seguir sirviendo a todo el pueblo Dominicano a mayor escala.¨ Opinión que comparte la empresaria y amiga de infancia de Raquel Peña, Stella León ¨Detrás de esa dulce sonrisa que caracteriza a Raquel, hay una mujer fuerte, dispuesta a cumplir con lo que se propone y promete . Una persona con grandes cualidades que logrará hacer grandes cambios en el país¨ , puntualizó con gran admiración la experta en Relaciones públicas.

La representante a la Vicepresidencia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), se considera una mujer de fe. A pesar del fallecimiento a destiempo de su esposo, Marco José Antuña, y de su padre, Leocadio Peña Guillén, con tan solo un mes de diferencia, agradece a Dios el tiempo que le permitió estar junto a ellos y las muchas lecciones que ellos le pudieron enseñar en vida.

Sobre sus propuestas políticas, su familia, su vida empresarial y mucho más conversará este sábado 06 de junio a las 11:30 de la noche, por Telesistema canal 11,en el programa Mujeres Al Borde TV, la candidata a la Vicepresidencia de la República Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Raquel Peña, en una entrevista que mostrará el lado humano detrás de la candidata y contará con la participación de Carmen Ureña, Stella León y Chabela León, grandes amigas de infancia de Raquel Peña.