(VIDEO) Raquel Arbaje sobre Angelita Peña: Esa señora no es asesora nuestra

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, reaccionó indignada este miércoles por las críticas emitidas por la asesora en comunicación del Gobierno, Angela María Peña, de que en la televisión dominicana trabaja mucha gente fea.

“Esa señora no es asesora nuestra, no es, no es”, expresó Arbaje, al acudir a un acto de Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Angelita Peña, como comúnmente le llaman, fue designada a través del decreto 684-21, como asesora del Poder Ejecutivo para la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental en el 2021, y hasta donde se sabe esa disposición presidencial no ha sido revocada.

Agregó que ella es la primera que siempre ha hablado bien a favor de la prensa al igual que el presidente, Luis Abinader.

De su lado, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, calificó la acción como “sumamente impropia”.

Enfatizó en que el Gobierno que preside Abinader, “ni nosotros”, apoyan esas declaraciones.

En su cuenta de Twitter, Angelita Peña consideró que los canales deberían cuidar un poco la imagen de sus colaboradores de la prensa.

“Los canales debían cuidar un poco más la imagen de sus reporteros de noticias y sus presentadores de noticias…..caramba !! Cuanta gente fea y mal ataviada en TV”, expresó.

